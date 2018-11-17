В Саратовской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Один из двух пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области находится в тяжелом состоянии, состояние второго врачи оценивают как среднее, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12:00 (11:00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту Саратов-Ульяновск, и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, по предварительным данным, пятеро погибли, двое пострадали.

"Два человека направлены в Озинскую районную больницу, один человек — в тяжелом состоянии, другой — в стабильном среднем состоянии. По тяжелому (пациенту) решается вопрос о выезде из Саратова бригады санитарной авиации для оказания медицинской помощи и определения тактики дальнейшего лечения", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что будет решаться вопрос о транспортировке в Саратов пострадавшего "в зависимости от его состояния".