Под Саратовом четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовым поездом

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Рейсовый автобус и грузовой поезд столкнулись в субботу на железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области, в результате четыре человека погибли, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло около 12.00 (11.00 мск).

"По предварительной информации, в Озинском районе произошло столкновении автобуса, следовавшего по маршруту Саратов-Уральск, с грузовым поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде. В автобусе ехали семь человек, из них четверо погибли, трое пострадали", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что железнодорожные пути не повреждены, задержки в движении поездов нет.

По факту аварии ГИБДД проводит проверку.