В МЧС заявили о снижении интенсивности пожара на НПЗ в Капотне

Пожар на НПЗ в Москве (17)

Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ. Архивное фото

Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ. Архивное фото

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Интенсивность горения на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне существенно снизилась, сообщил РИА Новости начальник Главного управления столичного МЧС генерал-лейтенант Илья Денисов.

"Интенсивность горения снижается", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, задымления в районе пожара практически не наблюдается.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два очага горения зафиксированы на Московском НПЗ в Капотне, происходит факельное горение высотой свыше 10 метров. По предварительным данным, пострадавших нет.