Самолет Сочи — Москва вынужденно сел в Краснодаре из-за пьяного дебошира

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении пьяного авиадебошира на рейсе Сочи — Москва, который из-за нарушения порядка был снят с борта самолета, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Санкт-Петербурга по статье "Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте", — говорится в сообщении.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, уточнили в ведомстве.