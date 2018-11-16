Самолет Сочи — Москва вынужденно сел в Краснодаре из-за пьяного дебошира

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении пьяного авиадебошира на рейсе Сочи — Москва, который из-за нарушения порядка был снят с борта самолета, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в пятницу рейс Сочи — Москва вынужденно совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за поведения пассажира, который на борту воздушного судна находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, отвечал грубостью на замечания экипажа и не выполнял их требований. Командир воздушного судна принял решение о снятии авиадебошира с рейса.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Санкт-Петербурга по статье "Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте", — говорится в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, уточнили в ведомстве.