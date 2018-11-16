Кузнецова рассказала о плане урегулирования проблемы лицеиста из Барнаула

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Мирный план урегулирования проблемы барнаульского подростка, над которым издевались сверстники из лицея, уже составлен, при этом омбудсмены обратятся в Следственный комитет и прокуратуру для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Кузнецова рассказала, что уже связалась с региональным уполномоченным, который провёл переговоры с мамой ребёнка и составил с ней альтернативный мирный план урегулирования спора.
"В следственный комитет будет обращаться (региональный) уполномоченный по правам ребёнка, а со своей стороны мы сейчас готовим обращение в прокуратуру, чтобы были проведены проверки", — заявила Кузнецова РИА Новости.
Детский омбудсмен добавила, что проверка будет проводиться, в том числе в отношении должностных лиц, которые не "осуществили необходимого надзора и не предприняли необходимых действий" для обеспечения прав несовершеннолетнего.
Она подчеркнула, что была поражена, стойкость ребёнка, который пытался самостоятельно разобраться ситуации. По её мнению, плохо, что взрослые не оказались вовремя рядом, запустили эту ситуацию и позволили ей вылиться в открытый конфликт.