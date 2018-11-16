Кузнецова рассказала о плане урегулирования проблемы лицеиста из Барнаула

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Мирный план урегулирования проблемы барнаульского подростка, над которым издевались сверстники из лицея, уже составлен, при этом омбудсмены обратятся в Следственный комитет и прокуратуру для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Ранее у себя на странице в Facebook мать ребенка написала, что над ее сыном систематически издеваются ученики его лицея. Женщина сообщила, что на ее просьбу разобраться в ситуации администрация лицея не откликнулась, заявив, что ее сын слишком болезненно реагирует на "безобидные тычки и пинки".

Кузнецова рассказала, что уже связалась с региональным уполномоченным, который провёл переговоры с мамой ребёнка и составил с ней альтернативный мирный план урегулирования спора.

"В следственный комитет будет обращаться (региональный) уполномоченный по правам ребёнка, а со своей стороны мы сейчас готовим обращение в прокуратуру, чтобы были проведены проверки", — заявила Кузнецова РИА Новости.

Детский омбудсмен добавила, что проверка будет проводиться, в том числе в отношении должностных лиц, которые не "осуществили необходимого надзора и не предприняли необходимых действий" для обеспечения прав несовершеннолетнего.

"Важно тут в данном конкретном случае предотвратить трагическое развитие событий, купировать эту ситуацию и оздоровить этот неблагоприятный климат, который сложился в школе, к сожалению, но ещё сделать выводы на будущее. Мы понимаем, что есть целый спектр проблем, которые привели к подобной ситуации. Надеемся, что выводы будут сделаны не только в этом образовательном учреждении, но и в тех, где это в той или иной части может назреть", — отметила Кузнецова.

Она подчеркнула, что была поражена, стойкость ребёнка, который пытался самостоятельно разобраться ситуации. По её мнению, плохо, что взрослые не оказались вовремя рядом, запустили эту ситуацию и позволили ей вылиться в открытый конфликт.