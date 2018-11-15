В Башкирии загорелась сельская поликлиника

УФА, 15 ноя — РИА Новости. Спасатели тушат кровлю поликлиники в башкирском селе на площади 350 квадратных метров, частично обрушилось перекрытие между крышей и вторым этажом, сообщили в пресс-службе регионального главке МЧС.

© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области В Люберцах загорелось здание ритуальной службы

По данным ведомства, в 21.45 (19.45 мск) поступило сообщение о возгорании на кровле поликлиники в селе Шафраново Альшеевского района.

"К приезду пожарных выяснилось, что горит крыша двухэтажного кирпичного здания размером 30 на 50 метров. Площадь пожара порядка 350 квадратных метров. В 22.30 (20.30 мск) произошло частичное обрушение деревянного перекрытия между крышей и вторым этажом", — сообщили в МЧС.

"Никто не пострадал. В настоящее время спасатели ликвидируют возгорание", — добавили в ведомстве. На месте работают 35 человек, задействованы 12 единиц техники. Приехали также бригада скорой помощи, сотрудники полиции и дознаватели.

"Причина пожара устанавливается. Угрозы распространения пламени на соседние строения нет", — говорится в сообщении.