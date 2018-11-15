Суд в Москве оштрафовал экс-машиниста, допустившего столкновение поездов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бывший машинист электрички, допустивший столкновение поездов на перегоне между железнодорожными станциями Фили и Кунцево-1 в Москве в 2017 году, оштрафован на 100 тысяч рублей и лишен права управлять электропоездами, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Он обвинялся в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

"Суд признал его виновными и назначил наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением электропоездами", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 8 апреля 2017 года в 22.40 на перегоне Фили — Кунцево-1 произошло столкновение электропоезда Москва — Усово и пассажирского поезда Москва — Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда. За медпомощью обратились 30 человек с различными травмами.