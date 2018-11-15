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Происшествия

Экс-супруга требует от отрубившего ей руки ревнивца компенсацию

(обновлено: 11:28 15.11.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМолоток судьи. Архивное фотоМолоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СЕРПУХОВ (Московская обл.), 15 ноя — РИА Новости. Представители Маргариты Грачевой, чей бывший муж Дмитрий отрубил ей руки топором, требуют от мужчины компенсацию за причинение морального вреда в размере 8,2 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Серпуховского суда Подмосковья.

Пострадавшая Маргарита Грачева с бионическим протезом вместо руки
© Фото : Из личного архива Маргариты Грачевой
История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук

Сегодня в Серпуховском суде оглашается приговор Дмитрию Грачеву, которого обвиняют в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью, а также двух эпизодах похищения. Мужчина признает вину частично и лишь в причинении вреда здоровью жене. Прокурор попросил для него наказание в виде 17 лет лишения свободы.

В ходе оглашения мотивировочной части приговора Грачеву судья Ирина Пантела отметила, что потерпевшая полностью поддержала собственный заявленный гражданский иск, в котором она просит взыскать с обвиняемого 8 миллионов 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Из текста приговора следует, что Грачева перенесла несколько операций, прошла курс реабилитации, постоянно испытывает боли. Ей установлена инвалидность первой группы.

Из показаний самого Грачева, также зачитанных судьей, следует, что он согласен компенсировать причиненный вред, но сумму иска считает завышенной.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
В Серпухове суд лишил родительских прав мужчину, отрубившего руки жене

Трагедия произошла около года назад. Сначала, 11 ноября 2017 года, Дмитрий Грачев, "испытывая неприязненные отношения на почве ревности" к своей жене Маргарите Грачевой, силой увез ее в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил, выяснило следствие.

Испуганная девушка обратилась в полицию, но участковый отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на "отсутствие состава преступления". Через несколько дней после этого Грачев вновь увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, нанеся им не менее десяти ударов, установило обвинение.

По словам старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, Грачев заранее готовился к преступлению: в первых числах декабря купил в строительном магазине пластиковые хомуты и топор, в аптеке — жгуты разных размеров и бинт с йодом. В марте СК сообщил, что против участкового, не нашедшего состава преступления в действиях Грачева, возбудили уголовное дело о халатности.

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