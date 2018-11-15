МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Томской области сотрудники ФСБ задержали группу исламистов, собиравших деньги для боевиков "Исламского государства"*, сообщили в спецслужбе.
Главной в группе была женщина, работавшая оператором в одной из местных компаний. Она успела перевести террористам около миллиона рублей.
Все задержанные заключены под стражу, им предъявлены обвинения в финансировании терроризма, возбуждено уголовное дело.
В мае ФСБ вместе с МВД разоблачила аналогичную группу в московском регионе. "Руководство указанными группами осуществлялось из единого центра эмиссарами ИГ*, находящимися за рубежом", — отметили в ФСБ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.