В Томской области задержали исламистов, собиравших деньги для ИГ*

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Томской области сотрудники ФСБ задержали группу исламистов, собиравших деньги для боевиков "Исламского государства"*, сообщили в спецслужбе.

В группу входили россияне — сторонники создания так называемого "Всемирного исламского халифата". Они размещали в закрытых чатах мессенджера Telegram реквизиты банковских карт и платежных сервисов для переводов боевикам, воюющим в составе ИГ* в Сирии.

Главной в группе была женщина, работавшая оператором в одной из местных компаний. Она успела перевести террористам около миллиона рублей.

Все задержанные заключены под стражу, им предъявлены обвинения в финансировании терроризма, возбуждено уголовное дело.

В домах у исламистов прошли обыски, изъяты банковские карты, электронные инструкции по финансированию террористов, средства связи, религиозно-пропагандистская литература экстремистского толка и атрибутика ИГ*.

В мае ФСБ вместе с МВД разоблачила аналогичную группу в московском регионе. "Руководство указанными группами осуществлялось из единого центра эмиссарами ИГ*, находящимися за рубежом", — отметили в ФСБ.

* Террористическая организация, запрещенная в России.