МЧС предупредило о шторме у берегов Камчатки в ночь на пятницу

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки в ночь на пятницу, сообщает пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

"В Тихом океане объявлено штормовое предупреждение… Шестнадцатого ноября в первой половине ночи в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в зону штормового воздействия попадает прибрежная акватория Елизовского района, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов. Шторм продлится до конца суток.

МЧС предупреждает о непогоде руководителей судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, и рекомендует принять меры повышенной предосторожности.