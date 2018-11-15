У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя — РИА Новости. Сильное землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в четверг утром по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива на глубине 76,2 километра в 78 километрах южнее поселка Усть-Камчатск в 370 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 14,6.

По данным специалистов, землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах Камчатского края. В Петропавловске-Камчатском сила подземных толчков составила 2 балла, в поселках Усть-Камчатского района – от 3 до 5 баллов.

По предварительной информации краевого главка МЧС, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась. Оперативные группы спасателей выехали на обследование зданий в Усть-Камчатском районе, где землетрясение ощущалось сильнее всего.