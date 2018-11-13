СК возобновил расследование убийства Талькова

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщается на сайте петербургского главка СК.

Убийство произошло 6 октября 1991 года.

Отмечается, что ранее потерпевшей по уголовному делу была мать Талькова. Сейчас следствие удовлетворило ходатайство вдовы артиста Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.

После допроса ей и адвокату представят материалы уголовного дела для ознакомления.

Как произошло убийство

Игоря Талькова убили выстрелом из пистолета во время концерта в Санкт-Петербурге.

По словам очевидцев, это случилось возле гримерки певца, незадолго до выхода его на сцену, во время потасовки охранников Талькова, его концертного директора Валерия Шляфмана и Игоря Малахова — друга популярной в те годы певицы Азизы.

Кто еще принимал участие в этом конфликте, неизвестно. Оружие, из которого был убит музыкант, до сих пор не найдено. Приехавшие врачи не смогли спасти музыканта.

Кого подозревают

В первое время трагедию связывали с именем Игоря Малахова. Он был объявлен во всероссийский розыск, вскоре добровольно прибыл с повинной. Спустя несколько месяцев с него были сняты все обвинения в умышленном убийстве.

Проведенная в январе 1992 года экспертиза установила, что ранение, полученное Тальковым, было произведено с расстояния в 50 сантиметров. Из положения, в котором мог находиться только директор музыканта Валерий Шляфман.

Кроме того, на его рубашке были обнаружены пороховые следы от выстрела.

В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в убийстве Талькова по неосторожности.

Следствие также установило, что в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль (с которым у России в то время не было договора об экстрадиции). Там он женился во второй раз и сменил фамилию.