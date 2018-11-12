В Минске в крупном торговом центре обрушился потолок

МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Обрушение потолочных перекрытий на площади около 150 квадратных метров произошло в крупном торговом центре в Минске, помощь спасателей не требуется, информация о пострадавших уточняется, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

"Произошло обрушение потолочного перекрытия предварительной площади 150 квадратных метров", — сказала Мельченко.

По ее словам, на месте происшествия находятся подразделения МЧС, но "помощь спасателей пока не требуется". Собеседник агентства добавила, что информация о наличии пострадавших в результате ЧП в торговом центре в белорусской столице уточняется.

В свою очередь в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии РИА Новости сообщили, что есть данные о пострадавшем в результате обрушения потолка в торговом центре. "В настоящее время медиками (на месте происшествия — ред.) решается вопрос о необходимости госпитализации женщины, предварительно, с черепно-мозговой травмой", — отметили в ведомстве.