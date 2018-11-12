Экологи сообщили о 15 детенышах белух в "китовой тюрьме" в Приморье

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полтора десятка детёнышей белух незаконно содержаться в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморском крае, где животные передерживаются перед продажей за границу, сообщает "Экологическая вахта Сахалина".

Ранее в Greenpeace России РИА Новости сообщили, что в РФ готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с Погранслужбой ФСБ.

Во Владивостокской природоохранной прокуратуре начали проверку условий и целей содержания в бухте Средняя краснокнижных косаток и белух. По данным прокуратуры, там в вольерах находятся 11 косаток и несколько десятков белух. Следствие по Приморскому краю также начало проверку законности вылова млекопитающих и соблюдения условий их содержания в неволе.

"Отлов белух в Охотском море также вызывает большие опасения международного научного сообщества. По последней информации от эксперта, участвующего в проверке, сейчас в бухте Средней находятся 15 детенышей белух, которые еще не имеют зубов и должны питаться молоком матери (сеголетки). Отлов сеголеток категорически запрещен действующим законодательством", – говорится в сообщении.

Как отмечают защитники животных, изъятие китообразных из Охотского моря для продажи в зарубежные океанариумы необходимо остановить, чтобы избежать непоправимых последствий, которые могут привести к полному вымиранию популяций.