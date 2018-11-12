В Кировской области на трехлетнюю девочку в детском саду упал шкаф

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кировской области после того, как на ребенка в детском саду упал шкаф, трехлетняя девочка получила перелом стопы, сообщает СУСК по региону.

По версии следствия, днем 8 октября в детском саду поселка Афанасьево в туалетной комнате на ногу трехлетней девочке упал шкаф, не закрепленный должным образом. У ребенка был зафиксирован перелом стопы, считающийся вредом здоровью средней тяжести.

"С целью разобраться в истинных обстоятельствах произошедшего, а также выяснить причины и условия, способствовавшие случившемуся, было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении регионального СУСК.