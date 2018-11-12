Мосгорсуд признал арест бывшего зампрокурора Башкирии законным

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в получении взятки бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Басманный суд Москвы заключил экс-прокурора в СИЗО до 26 декабря.

"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты и апелляционное представление прокуратуры — без удовлетворения", — сказала судья. Таким образом, экс-прокурор Горбунов до конца декабря останется в СИЗО "Лефортово".

Помимо защиты Горбунова, с его арестом не согласилась Генпрокуратура и подала апелляционное представление.

Адвокат экс-прокурора Олег Бессонов, в случае, если Мосгорсуд не найдёт оснований отменить постановление районного суда, просил изменить меру пресечения Горбунову на домашний арест в квартире, расположенной в ближнем Подмосковье — городе Железнодорожном.

"Я просто прошу обратить внимание только на один факт, в материалах есть расшифровка моего разговора с супругой. В нем, по мнению оперативников, есть какой-то злой умысел. Но в нем мы говорим о наших планах. Супруга мне предлагала переехать в Екатеринбург, но я сказал, что нет, никуда я убегать не собираюсь, тогда супруга сказала, что прилетит ко мне на выходные", — сказал обвиняемый, поддержав жалобу защитника и апелляционное представление прокуратуры.

Уволенный 19 октября первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов был задержан следователями в аэропорту Шереметьево. СК считает, что он мог скрыться. Защита утверждает, что он прилетел в столицу для консультации с адвокатом. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору").

Еще одним фигурантом дела СК называет замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артура Шаретдинова.

По данным СК, в 2017 году Горбунов и Шаретдинов через посредников получили от бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова взятку в 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела по факту неправомерных действий уфимских чиновников при переселении граждан из аварийного жилья.