МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Верховный суд (ВС) России не будет пересматривать акты трех нижестоящих инстанций, которые отказались отменить по вновь открывшимся обстоятельствам решение о взыскании с бенефициара разорившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ), экс-сенатора Сергея Пугачева 75,6 миллиарда рублей.
Арбитраж Москвы в апреле 2015 года признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров МПБ виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка, в частности — в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению АСВ обязал Пугачева выплатить 75,6 миллиарда рублей, в том числе около 68,5 миллиарда солидарно с последней предправления Мариной Илларионовой и около 7,2 миллиарда — солидарно с двумя другими экс-предправления Александром Диденко и Алексеем Злобиным.
Пугачев в июле 2017 года подал заявление в арбитраж Москвы о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Таковыми экс-сенатор считает подтвержденный судами вывод о том, что арбитраж Москвы с июля 2012 по июль 2015 года рассматривал дело о банкротстве МПБ незаконным составом суда: вместо коллегиального состава — единолично, в том числе одним судьей было рассмотрено заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности.
Арбитраж в ноябре 2010 года признал Межпромбанк банкротом. По информации АСВ, размер задолженности банка перед кредиторами на конец 2017 года составлял 82,7 миллиарда рублей, за время конкурсного производства кредиторам было выплачено 1,9 миллиарда.