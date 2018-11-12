Под Саратовом устранили аварию на теплосетях

САРАТОВ, 12 ноя — РИА Новости. Энергетики в ночь на понедельник устранили аварию на теплосетях в городе Балаково Саратовской области, где в воскресенье в девятиградусный мороз без отопления остались 25 многоквартирных домов, сообщает администрация Балаковского района.

Повреждение произошло в воскресенье на магистральном трубопроводе центрального отопления диаметром 500 миллиметров в районе дома 35 по улице Трнавской в Балаково, в зону отключения попали 37 многоквартирных домов, в которых проживают около 6,8 тысячи человек. Позднее филиал компании "Т Плюс" уточнил, что после локализации дефектного участка теплотрассы тепло вернулось в 12 из 37 домов.

"Ремонт поврежденного участка тепловой магистрали завершен. Компания "Т Плюс" приступила к заполнению системы теплоносителем. Бригады слесарей от управляющих организаций дежурят в каждом многоквартирном доме. Речь о 25 домах, попавших в зону отключения", — говорится в сообщении.

В настоящее время в Балаково минус девять градусов.