В Хабаровском крае пять автобусных рейсов задержали из-за циклона

ХАБАРОВСК, 12 ноя — РИА Новости. Пять рейсов междугородних автобусов на утро понедельника задержаны в Хабаровском крае из-за циклона, сообщается на сайте краевого правительства.

Ранее сообщалось, что с пятницы Хабаровский край находится под властью циклона, который принес в регион мокрый снег и ветер. Из-за гололеда закрывали движение междугородних автобусов из Хабаровска в Комсомольск и Биробиджан. Как следует из сводок МЧС, в течение выходных дорогу на Биробиджан открыли, а на Комсомольск ненадолго открывали, а затем снова закрыли из-за погодных условий.

"С вечера воскресенья в превентивных целях введено временное ограничение движения пассажирских автобусов на участке Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре автодороги Р – 454, протяженностью 400 километров. Выставлено четыре поста ДПС. Задержано пять рейсов. Пассажиры оповещены, продажа билетов не производится", — сообщается на сайте.

Отмечается, что также ограничено движение автобусов на дороге Лидога — Ванино протяженностью 340 километров. В настоящее время идет расчистка дорог от снега. Ограничения движения автобусов будут действовать до улучшения погоды.