В Ингушетии три человека остаются в больнице после ДТП со скорой

НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Три человека остаются в больнице после ДТП с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи в Ингушетии, двое из них находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

Ранее в республиканском ГУМЧС сообщили, что вечером в воскресенье в городе Сунжа произошло столкновение автомобиля "Лада-Гранта" с каретой скорой помощи Ford. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых водители обеих автомашин, а также двое сотрудников бригады скорой помощи и одна пассажирка "Лады-Гранта".

"Двое пострадавших уже отпущены домой. Трое остаются в больнице, двое из них находятся в реанимационном отделении", — сказал собеседник агентства.

Он также заметил, что во время столкновения в карете скорой помощи пациентов не было.

"Обстоятельства ДТП выясняются", — отметили в пресс-службе.