В Подмосковье мужчина в пьяной ссоре зарезал супружескую пару и их сына

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Житель города Луховицы Московской области задержан по подозрению в тройном убийстве в ходе ссоры, сообщает пресс-служба областного управления СК.

"По подозрению в совершении убийства трех человек задержан 30-летний ранее судимый местный житель (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в субботу подозреваемый находился в доме в поселке Белоомут в Луховицах и распивал спиртные напитки с супружеской парой и их сыном. У подозреваемого возникла ссора с хозяином дома, и он нанес отцу семейства множественные колото-резаные раны, а затем убил его жену и сына, сообщает СК. Все трое скончались на месте.

Как сообщается, на допросе подозреваемый признал вину, в ближайшее время следствие решит вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.