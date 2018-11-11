В Москве горит металлический ангар на площади 200 "квадратов"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Одноэтажный металлический ангар горит на площади 200 квадратных метров в Москве, сообщает пресс-служба МЧС в воскресенье.

"Одиннадцатого ноября 2018 года в 04 часа 48 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Адмирала Корнилова, владение 5, где происходит загорание в одноэтажном металлическом ангаре. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Дальнейшая информация уточняется.