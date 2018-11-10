В Кемерово три человека погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мужчина и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления СК РФ по Кемеровской области.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительной информации, дети были дома под присмотром 27-летего отчима, пока мама была на работе. Соседи заметили, что горит дом, вызвали пожарных, которые, ликвидируя возгорание, нашли в доме тела мужчины и детей.
"По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении", — добавляют в ведомстве.