В Кемерово три человека погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мужчина и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, 10 ноября около 19 часов (13 мск) поступило сообщение, что во время тушения пожара в частном доме в Заводском районе в Кемерово обнаружены тела 27-летнего мужчины, а также детей трех и четырех лет.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительной информации, дети были дома под присмотром 27-летего отчима, пока мама была на работе. Соседи заметили, что горит дом, вызвали пожарных, которые, ликвидируя возгорание, нашли в доме тела мужчины и детей.

"По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении", — добавляют в ведомстве.