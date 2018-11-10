В Московской области ликвидировали пожар на складе с покрышками

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на складе с покрышками рядом с МКАД, сообщается на сайте областного главка МЧС России.

Ранее сообщалось, что склад с покрышками загорелся на площади 200 квадратных метров вблизи МКАД в Ленинском районе Московской области. В 10.44 пожар локализовали на 300 "квадратах", в 11.08 ликвидировали открытое горение.

"В 13.40 — ликвидация пожара", — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались 12 единиц техники и 42 человека.