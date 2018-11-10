В Москве жителей дома, где произошел пожар, временно расселили в гостиницы

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Жильцы дома на юго-западе Москвы, где в субботу утром произошел пожар, временно размещены в гостиницы, они смогут вернуться в свои квартиры только после контрольного обследования дома, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на улице Островитянова, 20, корпус 1 произошёл пожар. Его причиной послужил, по данным экстренных служб столицы, хлопок газа. Из подъезда были эвакуированы 25 человек, пострадали четверо. Возгорание было ликвидировано. Вместе с тем, в "Мосгазе" заявили, что взрыв газа не мог стать причиной возгорания.

"Жители всех квартир с 1 по 9 этаж сейчас находятся во временном месте размещения. Мы предложили им разместиться в гостиницах, некоторые размещаются у своих родственников", — сказал Бирюков в субботу.

Он уточнил, что москвичам будет оказана помощь в доставке в места временного пребывания. По словам заммэра, на время их отсутствия на месте будут дежурить штаб, службы безопасности и охраны, сотрудники полиции, поэтому все имущество в их квартирах будет под присмотром.

"Жители, проживающие от 3-го этажа и выше, смогут вернуться в свои квартиры через 2-3 дня, когда мы окончательно проведём обследования всех несущих конструкций", — уточнил заммэра.