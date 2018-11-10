В Татарстане сын пациента напал на фельдшера скорой помощи

КАЗАНЬ, 10 ноя — РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства нападения нетрезвого сына пациента на фельдшера скорой помощи, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что 6 ноября в городе Набережные Челны было совершено нападение на сотрудника скорой помощи. По данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Как отмечает следственное управление, согласно изложенной в сообщении информации, ночью в квартиру одного из домов по вызову прибыла бригада скорой помощи. В ходе осмотра мужчины, жаловавшегося на болевые ощущения, его сын, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил фельдшера по лицу. Медицинские работники обратились за помощью в правоохранительные органы. Прибывшие на место полицейские успокоили мужчину, врачи смогли осмотреть больного.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.