К берегам Камчатки приближается мощный циклон

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя — РИА Новости. Мощный циклон приближается к берегам Камчатки, он принесёт на полуостров умеренные осадки и сильный ветер, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на камчатское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"К исходу суток 11 ноября, ночью и днём 12 ноября в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также Усть-Большерецком районе ожидается мокрый снег. Ветер порывами может достигать 30 метров в секунду, в посёлке Озерновском — до 35 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям края на время действия циклонов принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам, быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим. Туристическим группам и охотникам в период действия циклонов также следует воздержаться от выхода на маршруты за пределы населённых пунктов, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками.