ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя — РИА Новости. Причиной затопления судна "Анатолий Крашенинников" в Охотском море у берегов Камчатки могло стать смещение груза во время шторма, эта версия сейчас рассматривается в качестве основной, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства — министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.

Ранее сообщалось, что накануне в Охотском море недалеко от мыса Лопатка затонул сухогруз "Анатолий Крашенинников", порт приписки Петропавловск-Камчатский. Судно затонуло полностью. Десять человек, находящихся на борту, были спасены, трое пропали. На их поиски в субботу утром вылетел вертолёт МЧС. Следователи возбудили уголовное дело.

"Сейчас в качестве основной версии затопления судна "Анатолий Крашенинников" рассматривается смещение груза, которое произошло в результате неблагоприятных погодных условий. Это могло вызвать сначала крен сухогруза, а затем его опрокидывание. Однако окончательные причины происшествия станут известны после того, как свои расследования проведут компетентные органы", — сказал Хабаров.

Министр добавил, что поиски пропавших людей с вертолёта в субботу завершены. Результатов они не принесли.