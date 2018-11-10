ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя — РИА Новости. Причиной затопления судна "Анатолий Крашенинников" в Охотском море у берегов Камчатки могло стать смещение груза во время шторма, эта версия сейчас рассматривается в качестве основной, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства — министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.
"Сейчас в качестве основной версии затопления судна "Анатолий Крашенинников" рассматривается смещение груза, которое произошло в результате неблагоприятных погодных условий. Это могло вызвать сначала крен сухогруза, а затем его опрокидывание. Однако окончательные причины происшествия станут известны после того, как свои расследования проведут компетентные органы", — сказал Хабаров.
Министр добавил, что поиски пропавших людей с вертолёта в субботу завершены. Результатов они не принесли.