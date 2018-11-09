Сотрудница Ильменского заповедника обвиняется в незаконной рубке деревьев

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение руководителю отдела госохраны Ильменского заповедника (Челябинская область) Светлане Филимоновой в незаконной рубке деревьев на 5 миллионов рублей, которые она планировала продать, сообщило в пятницу управление СК по региону.

По данным следствия, в июне 2018 года женщина подготовила приказ о рубке деревьев для расчистки аварийного участка высоковольтной линии электропередачи. При этом она утаила от руководителя заповедника количество вырубаемых деревьев, а также планы по их продаже. В результате было незаконно вырублено более 120 деревьев различных пород, ущерб составил более 5 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления МВД России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

"Следственными органами СК по Челябинской области руководителю отдела государственной охраны учреждения науки "Ильменский государственный заповедник" Светлане Филимоновой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений)", — говорится в сообщении.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уточняется в сообщении.

В ходе расследования следователем СК будут приняты меры для возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, добавляется в сообщении.

Ильменский заповедник находится в центральной части Челябинской области около города Миасс. Леса занимают 85% площади заповедника, около 55% лесов занимает сосна, 40% — береза.