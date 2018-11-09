В Казани преподаватель колледжа погибла, упав в вентиляционную шахту

КАЗАНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели преподавателя Казанского колледжа технологии и дизайна, которая во время осмотра ремонтируемого помещения упала в неогражденную вентиляционную шахту, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

"По факту гибели 35-летней преподавательницы Казанского колледжа технологии и дизайна возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности в силу ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 8 ноября на территории одного из корпусов колледжа, где проводился капитальный ремонт, группа преподавателей поднялась на второй этаж здания, чтобы посмотреть будущие аудитории.

"В какой-то момент потерпевшая отделилась от группы и зашла в помещение будущей лаборантской, под которую переоборудовалась бывшая вентиляционная шахта. При этом помещение не имело каких-либо ограждений и предупреждающих знаков. Открыв дверь женщина зашла в шахту и упала с 14-метровой высоты в подвал здания. В результате полученных телесных повреждений она скончалась на месте", — уточняет ведомство.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.