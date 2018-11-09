Серебренников заявил, что не вникал в финансовую сторону "Платформы"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников заявил, что не вникал в обсуждение финансовых вопросов государственного контракта на проект "Платформа", в рамках которого, считает СК РФ, и были похищены 133 миллиона рублей.

"Я ни с кем не обсуждал просто потому, что не разбираюсь в этом", — сказал он в пятницу в Мещанском суде Москвы.

По словам режиссера, он дистанцировался от финансовой и бумажной стороны вопроса: "Я отдавал творческую программу со списком запланированных мероприятий, как дальше шла бумажная работа, я не знаю".

Проекты включали в себя танцы, музыку, мультимедиа-составляющую и создавались с нуля, отметил подсудимый.

По версии следствия, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.