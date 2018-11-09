Во Владивостоке ливневый циклон остановил трамваи и паромы

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Мощный циклон, который принес в Приморье ливни и штормовой ветер, вызвал подтопления и автомобильные заторы на дорогах Владивостока, прервал движение трамваев и приостановил морское прибрежное сообщение.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, с утра в пятницу во Владивостоке были серьезные пробки, местами отмечаются подтопления, из-за ДТП на одном из перекрестков некоторое время было перекрыто движение, затоплены парковки.

В местных соцсетях горожане публикуют видео, на которых видно, что местами уровень воды на подтопленных участках доходит машинам до верхней части колес, по дорогам бегут потоки воды, на одной из транспортных развязок "поплыл" павильон, где занимаются страхованием автомобилей. Жители центральных районов края публикуют снимки заснеженных дорог и метели.

По данным мэрии, из-за сильного дождя и подтоплений во Владивостоке приостановлена работа трамваев. Специалисты прочищают, где это возможно, трамвайные пути, чтобы вода могла уходить в ливневые колодцы.

"Утром на маршрут №6 вышли 13 трамваев, но из-за сильного дождя их движение пока затруднено. (Улицы) Спортивная, Луговая, Борисенко оказались сильно затопленными, и мы не можем подвергать опасности пассажиров. Вода, попав внутрь механизмов, легко может вывести их из строя", — сообщила директор ОАО "Электрический транспорт" Лилия Козлова.

По ее словам, как только вода начнет уходить, а дождь прекратится, движение трамваев возобновят.

Также во Владивостоке до 14.00 (07.00 мск) отменили морские прибрежные перевозки. На море действует штормовое предупреждение. Автобусы, троллейбусы и фуникулер работают по графику.

Пока порывов на электрических сетях не зафиксировано, учреждения коммунальной и социальной инфраструктуры работают в штатном режиме, отмечает мэрия.

Полиция предупреждает местных жителей о необходимости быть особенно внимательными на дорогах, а также просит водителей, не подготовивших свои автомобили к зиме и не имеющих навыков управления в сложных условиях, не выезжать на дороги.

Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение. По информации Примгидромета, 9 и 10 ноября во Владивостоке ожидается дождь со снегом, сильный ветер, гололед. На большей части края прогнозируются ливни, дожди со снегом, местами очень сильные. В отдельных районах Приморья ожидается гроза, гололед. Порывы ветра на побережье могут достигать 25-28 м/с.