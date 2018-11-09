Представители ФСИН выехали в колонию, где отбывает наказание Цеповяз

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Представители ФСИН выехали в колонию строгого режима в село Среднебелая Амурской области, где отбывает наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз, рассказал РИА Новости его адвокат Роман Боков, который сейчас находится в исправительном учреждении.

Скандальные фотографии

"Сейчас я буду знакомиться с материалами, по которым водворили в ШИЗО. Хотел бы ознакомиться с материалами личного дела, но личное дело изъял СК. Сюда едет московская проверка, я хотел бы тоже повстречаться с руководителями федерального ведомства ФСИН. Они едут конкретно по ситуации, связанной с Вячеславом", — сказал он.

Ранее в СМИ появились снимки, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что такие публикации должны быть предметом интереса ведомств, курирующих систему исполнения наказаний.

Была начата проверка, ход которой контролирует центральный аппарат СК. Также в колонию выехал зампрокурора Приамурья и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Дело о массовом убийстве в Кущевской

Прокуратура потребовала привлечь руководство колонии к уголовной ответственности. В итоге следователи завели дело по статье о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. Сам Цеповяз в настоящее время помещен в ШИЗО за нарушение распорядка дня.

Осенью 2010 года главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.

Цапка приговорили к пожизненному заключению, в июле 2014 года он скончался от болезни в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

Цеповяз получил двадцать лет лишения свободы.