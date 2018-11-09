Представители ФСИН выехали в колонию, где отбывает наказание Цеповяз

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Представители ФСИН выехали в колонию строгого режима в село Среднебелая Амурской области, где отбывает наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз, рассказал РИА Новости его адвокат Роман Боков, который сейчас находится в исправительном учреждении.
Скандальные фотографии
Ранее в СМИ появились снимки, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что такие публикации должны быть предметом интереса ведомств, курирующих систему исполнения наказаний.
Была начата проверка, ход которой контролирует центральный аппарат СК. Также в колонию выехал зампрокурора Приамурья и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Дело о массовом убийстве в Кущевской
Осенью 2010 года главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.
Цапка приговорили к пожизненному заключению, в июле 2014 года он скончался от болезни в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
Цеповяз получил двадцать лет лишения свободы.