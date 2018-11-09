В Комсомольске-на-Амуре горит склад автотехники на площади 700 "квадратов"

ХАБАРОВСК, 9 ноя — РИА Новости. Пожар на складе, где находятся семь автомобилей и два баллона с газом, произошел в пятницу в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС.

Отмечается, что информация о пожаре на складе автомобильной техники на Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре поступило пожарным около 6.00 пятницы (23.00 мск четверга). На место были направлены подразделения по повышенному номеру.

"Прибывшее на место вызова первое отделение пожарной охраны обнаружило открытое горение в одноэтажном здании склада из сендвич-панелей, в котором находились семь единиц различных грузовых и легковых транспортных средств, катер, по одному баллону пропана и кислорода", — говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составляет 700 квадратных метров, он локализован. Погибших и пострадавших нет.

На тушение работает 25 человек и семь единиц техники, развернут штаб пожаротушения. Также на место пожара прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.