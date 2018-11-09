Глава СПЧ допустил, что фото Цеповяза из колонии могут быть фейком

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что фотографии "красивой жизни" осужденного на 20 лет колонии строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза, размещенные в интернете, могут быть "фотожабой".

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. Адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов ранее сообщил РИА Новости, что к осужденному приходили в первой половине 2018 года с УФСИН и опрашивали его по поводу этих фотографий. По словам адвоката, подтверждения, что фото было сделано на территории колонии и что именно Цеповяз там изображен, найдено не было. Агентство пока не располагает комментариями УФСИН, подтверждающими заявление адвоката Цеповяза.

"В эпоху fake news нельзя исключить и того, что это была компьютерная "фотожаба". Уверен, что прокуратура и ФСИН это проверят", — заявил Федотов в интервью газете "Известия", комментируя намерение адвоката Цеповяза подать иск о клевете.

При этом глава СПЧ подчеркнул, что использование мобильного телефона осужденным — это грубое и демонстративное нарушение законодательства. "Если у осужденного появилось средство мобильной связи — оно туда не по воздуху прилетело, а кто-то его туда пронес. А это уже преступление. ФСИН и прокуратура правильно делают, что проводят проверку по данному случаю", — отметил Федотов. Он добавил, что СПЧ проследит за результатами проверки.

В четверг официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что Цеповязу были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов. Это выразилось в виде предоставления ему дорогих продуктов, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий, возможности свободно пользоваться телефоном, а также встречаться с иными лицами, отбывающими наказание в учреждении.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды, в том числе Цеповяза, осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.