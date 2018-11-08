Житель Саратовской области сушил коноплю в пустующем доме соседа

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости. Полиция задержала жителя города Балашов Саратовской области по подозрению в том, что он сушил более 9 килограммов конопли в пустующем доме своего соседа, сообщил в четверг региональный главк МВД.

По данным главка, 30-летний мужчина сообщил в полицию, что решил наведаться в свою пустующую квартиру в Балашове, но обнаружил в ней разложенные на полу и столе растения, предположительно, конопли. Полицейские при осмотре квартиры изъяли коноплю общей массой более 9 килограммов.

"Задержан подозреваемый… Им оказался 30-летний ранее судимый гражданин, проживающий в соседнем доме. По предварительной версии, подозреваемый приметил оставленную без присмотра квартиру и проникал туда через окно, которое выходит во двор его дома. Задержанный полностью признал вину и пояснил, что наркосодержащие растения сушил для личного употребления", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.