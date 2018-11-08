В Ростове завершили эвакуацию застрявших из-за затопления машин

Спасатели Ростовской области во время эвакуации транспортных средств с Зеленого острова. Архивное фото

Спасатели Ростовской области во время эвакуации транспортных средств с Зеленого острова. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя – РИА Новости. Спасатели завершили эвакуацию машин с Зеленого острова в Ростове-на-Дону, изолированного из-за частично затонувшего понтонного моста, сообщает ГУМЧС России по Ростовской области.

Два пролета моста в створе 29-й линии затонули в воскресенье вечером. Спасатели на лодках перевезли с острова около 430 человек. В понедельник плавучий кран приступил к подъему затонувших секций. Позже два плавающих гусеничных транспортера и паром начали эвакуацию с острова автомобилей.

"Работы по эвакуации транспортных средств с Зеленого острова завершены. Всего с 6 по 8 ноября … было перевезено 163 единицы техники", — говорится в сообщении.

По информации МКУ "МСУП по ремонту строительству и эксплуатации искусственных сооружений" понтонный мост будет демонтирован с окончанием навигации.