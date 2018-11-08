В Ростове завершили эвакуацию застрявших из-за затопления машин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя – РИА Новости. Спасатели завершили эвакуацию машин с Зеленого острова в Ростове-на-Дону, изолированного из-за частично затонувшего понтонного моста, сообщает ГУМЧС России по Ростовской области.
"Работы по эвакуации транспортных средств с Зеленого острова завершены. Всего с 6 по 8 ноября … было перевезено 163 единицы техники", — говорится в сообщении.
По информации МКУ "МСУП по ремонту строительству и эксплуатации искусственных сооружений" понтонный мост будет демонтирован с окончанием навигации.