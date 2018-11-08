Суд взыскал с бывшего банкира Мотылева 33 миллиарда рублей

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) решил взыскать с бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего банк "Российский кредит" до отзыва у него лицензии, более 33 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заявление было подано в рамках дела о банкротстве "Роскредита". АСВ, конкурсный управляющий банка, потребовало компенсировать убытки в виде реального ущерба на сумму около 33,3 миллиарда рублей, которые были причинены банку сделками, совершенными в период с 2014 по 2015 год председателем совета директоров и одновременно основным владельцем "Роскредита" Мотылевым.

"Мотылев обогащался за счет средств, привлеченных банком…. Он намеренно выводил активы банка, чтобы лично обогащаться", — сказал представитель АСВ. Он также отметил, что сразу после отзыва у банка лицензии Мотылев покинул Россию.

Как пояснил представитель АСВ в суде, было выдано 57 кредитов 40 заемщикам на сумму около 34 миллиардов рублей. АСВ пыталось взыскать задолженность, но оказалось, что "у заемщиков нет никакого имущества — вообще ничего не удалось взыскать". По словам заявителя, выдавая кредиты, Мотылев нарушал корпоративную структуру управления банком, ссуды не согласовывались ни с кредитным комитетом, ни с другими органами управления.

Представитель АСВ сообщил в суде, что госкорпорация проследила дальнейшее движение средств от "технических" заемщиков и установила, что конечным выгодоприобретателем являлся сам Мотылев. По словам юриста, "по сути, он в свою пользу выводил из банка деньги под видом невозвратных кредитов". "Редкий случай, когда личное обогащение происходило так открыто", — сказал юрист. Кроме того, как ранее отмечал представитель АСВ, Мотылевым проводилось отчуждение принадлежавших "Роскредиту" ликвидных ценных бумаг в преддверии отзыва у банка лицензии.

Мотылев в феврале был признан банкротом. В реестр требований кредиторов экс-банкира на тот момент были включены его обязательства на сумму около 20 миллиардов рублей. Мотылев сейчас находится в Великобритании, он объявлен в международный розыск. Своего представителя экс-банкир в суд в четверг не прислал. ЦБ РФ в июле 2015 года отозвал лицензии у четырех банков, входивших в неформальную группу Мотылева, — "Тульского промышленника", "М Банка", "АМБ Банка" и "Роскредита", который, по данным рейтинга РИА Новости, на начало 2015 года занимал 47-е место среди банков РФ по величине активов. Арбитраж Москвы в октябре 2015 года признал этот банк банкротом. Как сообщил тогда в суде представитель ЦБ, его обязательства превышали активы на 111 миллиардов рублей.