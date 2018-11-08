Суд арестовал экс-мэра Миасса, подозреваемого в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Суд вынес постановление об аресте до 7 января 2019 года в отношении бывшего мэра города Миасс Челябинской области Станислава Третьякова, подозреваемого в получении взятки в 140 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города Миасс, получил взятку в размере более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

"Постановлением Центрального районного суда в четверг Третьякову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца – до 7 января 2019 года", — собеседница агентства.

Она уточнила, что на судебном заседании адвокат просил суд избрать Третьякову меру пресечения в виде домашнего ареста или залога.