Экстренно севший под Архангельском Ан-2 получил серьезные повреждения

МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку в 50 километрах от Архангельска в четверг, получил серьезные повреждения, а пассажиры значительно не пострадали, поскольку были пристегнуты, сообщил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров, слова которого приводит пресс-служба областной администрации.

В четверг в 11.30 самолет Ан-2, выполняющий рейс из Архангельска в село Сояны (Мезенского района) с 11 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. Один человек получил травму руки, остальные не пострадали и были доставлены в аэропорт Архангельска.

"Все пассажиры были пристегнуты, поэтому серьёзных травм никто не получил. Сейчас решаются вопросы временного расселения людей, в том числе у родственников и знакомых", — отметил Уваров.

Он также отметил, что все находившиеся в самолете пассажиры и члены экипажа были эвакуированы с места ЧП в Архангельск, один человек получил перелом плеча, остальных, включая семимесячного ребенка, осмотрели медики.

"Самолёт сел в лесополосе и получил серьёзные повреждения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего", — добавил Уваров.