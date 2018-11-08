В Усолье-Сибирском ввели режим ЧС из-за риска заражения химотходами

ИРКУТСК, 8 ноя – РИА Новости. Режим ЧС введен в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области, где охотники за черметом вывозят с промышленной площадки бывшего химкомбината опасные для людей и окружающей среды материалы, сообщила РИА Новости в четверг специалист по работе со СМИ горадминистрации Кристина Кондратьева.

"Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Усолье-Сибирское из-за риска возникновения угрозы техногенного характера – в город нелегально вывозят зараженный химотходами металл", — сказала собеседница агентства, добавив, что решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям во вторник.

По словам Кондратьевой, на территории ООО "Усольехимпром" орудуют охотники за черным металлом, которые демонтируют трубы, обеспечивающие работу бывшего промышленного гиганта. Поскольку все материалы производственного объекта заражены химическими отходами, они могут нанести вред здоровью людей и окружающей среде, пояснила она.

Кондратьева также отметила, что в рамках режима ЧС ограничен допуск сотрудников предприятий, действующих сегодня на промплощадке "Усольехимпрома", даны поручения о восстановлении целостности ограждений территории. Готовится письмо в правительство Иркутской области с просьбой об оказании финансовой помощи для организации вооруженной охраны, добавила она.