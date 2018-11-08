В Москве завели дело после нападения на бизнесмена, сообщил источник

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дело о хулиганстве и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы неизвестного в машину бизнесмена из списка Forbes Олега Бурлакова в Москве, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах столицы.

Ранее сообщалось, что 69-летний предприниматель Бурлаков заявил в полицию, что неизвестный 3 ноября стрелял в него возле поликлиники на западе Москвы, но не попал.

"В ходе проверки установлено, что злоумышленник произвел три выстрела из пистолета неустановленной модели в заднюю дверь машины Бурлакова, после чего с места происшествия скрылся вместе с орудием преступления", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство" и "незаконный оборот оружия".

Предприниматель Бурлаков входит в число богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году издание оценивает капитал бизнесмена, являвшегося ранее владельцем "Новоросцемента" и "Бурнефтегаза", в $650 млн. В настоящее время, по данным Forbes, Бурлаков является совладельцем Стройлесбанка.