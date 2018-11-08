В России изъяли более 950 килограммов наркотиков у крупной группировки

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полиция задержала около 20 членов банды, которая распространяла наркотики в регионах. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Среди задержанных лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, изготовители и сбытчики наркотиков.

У них изъяли почти тонну запрещенных веществ, лабораторное оборудование, 160 килограммов прекурсоров (ингредиенты для создания наркотиков. — Прим. ред.) и больше тонны химических реактивов, а также поддельные документы сотрудников силовых ведомств, рассказала Волк.

Как отметила представитель МВД, первые задержания прошли в сентябре-октябре, когда полиция пресекла три поставки особо крупных партий наркотиков, а в четырех регионах удалось ликвидировать розничные сети сбыта.

По ее словам, запрещенные вещества ввозили из Европы или производили в лаборатории в Подмосковье.

"Особо крупные партии наркотических средств перевозились в специально оборудованных тайниках автомашин в 20 субъектов", — добавила Волк.

В качестве оплаты члены банды принимали криптовалюту, также расчеты производились с помощью электронных платежных систем.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем". Всех фигурантов дела уже арестовали.