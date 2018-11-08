Суд в Москве продолжит допрос Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников продолжит давать показания по делу о хищениях в "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.

"Судебное заседание начнется в 9.30", — сказали в суде.

Предполагается, что Серебренников продолжит давать показания. Ранее он отвечал на вопросы своего адвоката, теперь ему предстоит ответить на вопросы прокурора и судьи. После него выскажутся Алексей Малобродский и Софья Апфельбаум, затем прокурор перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей. Юрий Итин решил выступить после исследования всех доказательств.

Ранее прокурор зачитал обвинительное заключение, после чего подсудимые высказали свое отношение, никто вину не признал, более того, каждый из фигурантов дела уточнил, что не понимает суть предъявленных обвинений.

По версии следствия, Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствие и дала показания на коллег.