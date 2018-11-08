Суд в Москве продолжит допрос Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников продолжит давать показания по делу о хищениях в "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
Предполагается, что Серебренников продолжит давать показания. Ранее он отвечал на вопросы своего адвоката, теперь ему предстоит ответить на вопросы прокурора и судьи. После него выскажутся Алексей Малобродский и Софья Апфельбаум, затем прокурор перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей. Юрий Итин решил выступить после исследования всех доказательств.
Ранее прокурор зачитал обвинительное заключение, после чего подсудимые высказали свое отношение, никто вину не признал, более того, каждый из фигурантов дела уточнил, что не понимает суть предъявленных обвинений.
Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствие и дала показания на коллег.