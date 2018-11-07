Неисправность электрооборудования стала главной причиной пожаров в ТЦ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Основной причиной пожаров в торговых центрах на территории России в 2018 году стала неисправность в работе электрооборудования, сообщил РИА Новости директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"В 2018 году произошло порядка 80 пожаров в торговых центрах. Основная причина 62% из них – электротехника", — сказал собеседник агентства, добавив, что где-то возгорания чаще всего происходят из-за осветительной арматуры, электросварочного оборудования, электропроводов, кабелей, короткого замыкания и перегрузки.

"Это нужно нормировать", — отметил Еникеев.

По его словам, уже подготовлены соответствующие изменения в правила противопожарного режима. В частности, инспектор теперь сможет проверить у собственника объекта документацию, уточнить, прошла ли электроустановка планово-предупредительный ремонт.

"В планово-предупредительный ремонт входит огромное количество нормативов, которые сопряжены с пожарной безопасностью. Основное изменение — потребовать от собственника проверить, эксплуатирует ли он прибор в соответствии с паспортом завода-изготовителя, удовлетворяет ли требованиям безопасности способ прокладки электропроводов и кабелей. Второе — проходило ли все электроустановочное оборудование, все электрические цепи, бытовые, осветительные планово-предупредительный ремонт", — подчеркнул Еникеев.