ФСБ завела дело против врио главы Махачкалы

ПЯТИГОРСК, 7 ноя — РИА Новости. Управление ФСБ по Дагестану возбудило уголовное дело о превышении полномочий в отношении врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова, сообщает пресс-служба ведомства.

"В среду УФСБ России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении врио главы Махачкалы Гасанова А.М. по части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, незаконные действия Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ причинили существенный вред интересам государства. В его отношении проводятся следственные мероприятия, добавили в ФСБ.

Гасанов занял пост врио главы города в январе 2018 года после ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева. По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно передал его в собственность частной компании за 1,1 миллиона рублей. При этом рыночная стоимость этой земли, по заключению экспертизы, превышает 81 миллион рублей. В октябре суд приговорил Мусаева к четырем годам колонии.