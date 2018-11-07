В Краснодаре ликвидировали открытое горение на овощехранилище

КРАСНОДАР, 7 ноя — РИА Новости. Открытое горения на крупном пожаре в овощехранилище в станице Старокорсунской Краснодара ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в 13.01 мск среды пожарным поступило сообщение о пожаре складского помещения в станице Старокорсунской Краснодара. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. Позднее ведомство сообщило о локализации пожара на площади 1850 квадратных метров. По предварительной информации ГУ МЧС по региону, погибших и пострадавших нет.

"В 15.10 мск ликвидация открытого горения по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ст. Старокорсунская", — информирует спасательное ведомство.

"Возгорание произошло в здании бывшей свинофермы ЗАО "Нива". Сейчас в этом здании находится овощехранилище, хранится в деревянных поддонах тыква. Площадь возгорания составляет 1700 квадратных метров по кровле. И внутри горят поддоны на площади 150 квадратных метров", — сообщает на видеозаписи, распространенной пресс-службой ГУ МЧС, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главка Константин Ратиани. От также отметил, что к тушению привлечены 8 автоцистерн и 60 человек личного состава.