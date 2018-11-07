Кремль пока не ознакомился с фото Цеповяза из колонии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Кремле пока не ознакомились с размещенными в интернете фотографиями "красивой жизни" осужденного на 20 лет колонии строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза, подобные публикации должны быть предметом интереса ведомств, курирующих систему исполнения наказаний, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра.

"Нет, вы знаете, пока мы не ознакомились, честно говоря, я не совсем в курсе. В любом случае, подобные публикации, наверное, должны быть предметом все-таки для интереса наших соответствующих ведомств, которые курируют систему исполнения наказаний, это, скорее, их компетенция", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли с фотографиями в Кремле, и были ли распоряжения президента на этот счет.

Во вторник в пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили, что появившиеся в интернете фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году. Ведомство сообщило, что по данному факту в 2018 году проведена служебная проверка, установлено, что данные фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка. В пресс-службе отметили, что материалы проверки были переданы в следственные органы.

И.о. старшего помощника руководителя СУСК по Амурской области Олег Мясоедов сообщил, что СК не получал материалов УФСИН о проверке.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.