В Новокузнецке бизнесмена застрелили в подъезде многоквартирного дома

КЕМЕРОВО, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники главка СК по Кемеровской области выясняют обстоятельства убийства жителя Новокузнецка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Тело сорокалетнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли сегодня около девяти утра (05:00 мск) в подъезде одного из многоквартирных домов Центрального района Новокузнецка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, утром мужчина отвез дочь в школу и вернулся домой. Когда он вошел в подъезд, неизвестный несколько раз выстрелил в него и скрылся. Тело обнаружили соседи, они и вызвали полицию. На месте преступления нашли гильзы от патронов.

По предварительным данным, бизнесмен занимался коммерческой деятельностью. Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего, выясняет, были ли у погибшего конфликты с партнерами по бизнесу и в каких отношениях он находился с родственниками.