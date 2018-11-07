Житель Украины пытался проникнуть в Крым по железнодорожной дамбе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Пограничники задержали мужчину, который пытался проникнуть в Крым с Украины в пешем порядке по железнодорожной дамбе, проходящей через водохранилище химзавода "Титан", сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

"Глубокой ночью в руках пограничников оказался мужчина, который предпринял попытку незаконно пересечь российско-украинскую границу в обход специализированных пунктов пропуска по железнодорожной дамбе, проходящей через водохранилище завода "Титан", — говорится в сообщении.

Мужчина задержан без каких-либо документов, удостоверяющих личность, с признаками алкогольного опьянения. В момент задержания сопротивления не оказал, однако отвечать на вопросы должностных лиц отказался.

"При личном досмотре у задержанного обнаружены предметы первой необходимости и личной гигиены. В настоящее время устанавливается личность гражданина и уточняются все обстоятельства совершенного правонарушения", — говорится в сообщении.

Пограничниками решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам за незаконное пересечение госграницы.

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